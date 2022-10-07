البرلمان العربي يدين رفض جماعة الحوثي الإرهابية تمديد الهدنة في اليمن

وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن رفض مليشيات الحوثي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رفضها لجهود السلام وعزمها مواصلة العمليات الإرهابية داخل اليمن وخارجه، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لجميع المواثيق والأعراف الدولية.