أمانة العاصمة المقدسة تطبق الإجراءات التصحيحية على المنشآت التجارية

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تطبيق الإجراءات التصحيحية المكانية والتشغيلية على المنشآت غير الملتزمة باشتراطات رخص الإنشاء والتشغيل بهدف تنظيم بيئة العمل العمرانية ورفع مستوى الامتثال، من خلال تكثيف الجولات الميدانية والرقابة الفنية، والتأكد من تطبيق كود البناء السعودي والأنظمة البلدية في المنطقة.