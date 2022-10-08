جناح "الشؤون الإسلامية" يستقبل 100 ألف زائر بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022

حظي جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، الذي انطلقت فعالياته قبل عشرة أيام، تحت شعار "فصول الثقافة"، وبمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 32 دولة حول العالم؛ باستقبال 100 ألف زائر وزائرة من مختلف الشرائح والجنسيات العالمية الذين زاروا المعرض وحرصوا على زيارة جناح الشؤون الإسلامية، الذي تفرد بتوزيع إصداراته بالمجان من المصاحف والكتب العلمية طيلة أيام المعرض.
وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية في تقرير لها أن الجناح استعرض لزواره عبر الأركان المتنوعة إصدارات الوزارة العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، وإصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من المصاحف، وترجمة كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية؛ لإطْلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.
وخصّصت الوزارة أركانًا لعرض عدد من الأفلام الوثائقية وخدمات المكتبة الإلكترونية وروبوت الفتوى الآلي، إلى جانب عرض الخدمات التي تقدمها الوزارة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وتقنيات تعليم الحج والعمرة عبر تطبيق الواقع الافتراضي الذي جذب أنظار زوار الجناح.
وقدمت منذ انطلاق أيام المعرض آلاف المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم كهدية للزوار، والذين بدورهم ثمّنوا هذه اللفتة الكريمة من الوزارة بتقديم أغلى هدية يحصل عليها زوار المعرض.
جدير بالذكر أن مشاركة وزارة الشؤون الإسلامية تأتي بتوجيهات مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ تجسيدًا لدور الوزارة الفعال في نشر الوسطية والاعتدال وثقافة التسامح، ونبذ الغلوّ والتطرُّف من خلال الكتاب والنشر والتأليف؛ اتّساقًا مع توجيهات القيادة الرشيدة في تميز مشاركة المملكة في المعارض الدولية وتنوّعها بما يحقّق الرسالة السامية التي تضطلع بها في خدمة الإسلام.