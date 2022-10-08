جناح "الشؤون الإسلامية" يستقبل 100 ألف زائر بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022

حظي جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، الذي انطلقت فعالياته قبل عشرة أيام، تحت شعار "فصول الثقافة"، وبمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من 32 دولة حول العالم؛ باستقبال 100 ألف زائر وزائرة من مختلف الشرائح والجنسيات العالمية الذين زاروا المعرض وحرصوا على زيارة جناح الشؤون الإسلامية، الذي تفرد بتوزيع إصداراته بالمجان من المصاحف والكتب العلمية طيلة أيام المعرض.