محليات

مقيم يمني في قبضة دوريات "المجاهدين" بجدة بعد ترويجه الحشيش

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
مقيم يمني في قبضة دوريات "المجاهدين" بجدة بعد ترويجه الحشيش

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة على مقيم من الجنسية اليمنية؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

حشيش
دوريات المجاهدين

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