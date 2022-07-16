ولي_العهد في مقدمة مستقبلي الرئيس المصري

وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إلى أن مشاركة السيسي في قمة جدة تأتي "في إطار حرص مصر على تطوير المشاركة بين الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية على نحوٍ يلبي تطلعات ومصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعوب المنطقة، ويعزّز من الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقليمية والعالمية، وكذلك التشاور والتنسيق بشأن مساعي الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، فضلاً عن تدعيم وتطوير أواصر العلاقات التاريخية المتميزة مع جميع الدول المشاركة بالقمة"، لافتاً إلى أن الرئيس المصري سيعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع القادة المشاركين في قمة جدة من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية معهم، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.