الوطنية للإسكان تنهي المرحلة الأولى من مشروع أزيان نمار بوقتٍ قياسي

أتمت الوطنية للإسكان NHC المرحلة الأولى من مشروع أزيان نمار بوقتٍ قياسي والذي تمثل 40% من نسبة المبيعات، حيث يعتبر المشروع أحد مشاريع البيع على الخارطة في ضاحية نمار جنوب غرب الرياض، والذي تطوره الوطنية للإسكان بالشراكة مع مجموعة بن جار الله للتجارة والمقاولات، وضمن الجدول الزمني تستعد الشركة للمرحلة الثانية من المشروع لبيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.
ويأتي المشروع بموقع إستراتيجي في ضاحية نمار بإطلالة بانورامية على وادي نمار أحد أحياء جنوب غرب العاصمة الرياض، تمتاز الضاحية تمتاز بفللها السكنية المميزة، كما تُعتبر إحدى أكثر مناطق الجذب السكاني المناسبة لاستقرار العائلات، حيث سجلت ضاحية نمار ارتفاعًا من قبل الباحثين عن العقارات السكنية بالرياض، نظرًا لما تتمتع به من تنظيم ووفرة المرافق الحيوية والخدمات العامة.
كما يمتد مشروع أزيان نمار على مساحة 240 ألف متر مربع ويضم 457 وحدة سكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتوافق مع مختلف الأذواق، وتبدأ مساحة الفلل من 286 متر مربع بثلاث نماذج سكنية "إيوان" و"رونق" و "مقام" وبخصوصية عالية لتحقق للمستفيدين الراحة الكاملة والرفاهية.
ويشار إلى أن الوطنية تعمل جاهدة في تسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنها الأول، حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل جاهدة على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%.
أتمت الوطنية للإسكان NHC المرحلة الأولى من مشروع أزيان نمار بوقتٍ قياسي والذي تمثل 40% من نسبة المبيعات، حيث يعتبر المشروع أحد مشاريع البيع على الخارطة في ضاحية نمار جنوب غرب الرياض، والذي تطوره الوطنية للإسكان بالشراكة مع مجموعة بن جار الله للتجارة والمقاولات، وضمن الجدول الزمني تستعد الشركة للمرحلة الثانية من المشروع لبيع الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.
ويأتي المشروع بموقع إستراتيجي في ضاحية نمار بإطلالة بانورامية على وادي نمار أحد أحياء جنوب غرب العاصمة الرياض، تمتاز الضاحية تمتاز بفللها السكنية المميزة، كما تُعتبر إحدى أكثر مناطق الجذب السكاني المناسبة لاستقرار العائلات، حيث سجلت ضاحية نمار ارتفاعًا من قبل الباحثين عن العقارات السكنية بالرياض، نظرًا لما تتمتع به من تنظيم ووفرة المرافق الحيوية والخدمات العامة.
كما يمتد مشروع أزيان نمار على مساحة 240 ألف متر مربع ويضم 457 وحدة سكنية بتصاميم عصرية وخيارات متنوعة تتوافق مع مختلف الأذواق، وتبدأ مساحة الفلل من 286 متر مربع بثلاث نماذج سكنية "إيوان" و"رونق" و "مقام" وبخصوصية عالية لتحقق للمستفيدين الراحة الكاملة والرفاهية.
ويشار إلى أن الوطنية تعمل جاهدة في تسريع وتيرة تملك المواطنين لمسكنها الأول، حيث أعلنت مؤخرًا عن تسليمها لأكثر من 25 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، كما تعمل جاهدة على توفير خيارات سكنية عصرية عبر تقديم مشاريع نوعية تسهم في تنمية المعروض العقاري بالمملكة.
الجدير بالذكر أن الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني إلى 70%.