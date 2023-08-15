الوطنية للإسكان تنهي المرحلة الأولى من مشروع أزيان نمار بوقتٍ قياسي

ويأتي المشروع بموقع إستراتيجي في ضاحية نمار بإطلالة بانورامية على وادي نمار أحد أحياء جنوب غرب العاصمة الرياض، تمتاز الضاحية تمتاز بفللها السكنية المميزة، كما تُعتبر إحدى أكثر مناطق الجذب السكاني المناسبة لاستقرار العائلات، حيث سجلت ضاحية نمار ارتفاعًا من قبل الباحثين عن العقارات السكنية بالرياض، نظرًا لما تتمتع به من تنظيم ووفرة المرافق الحيوية والخدمات العامة.