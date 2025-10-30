لندن تحتضن معرضًا مصورًا للأميرة البريطانية أليس خلال زيارتها للسعودية عام 1938

وقد خلّف هؤلاء الرحالة إرثًا أدبيًا وتوثيقيًا بالغ الأهمية، تتفاوت موضوعيته، لكنه يظل مصدرًا ثريًا لدراسة أحوال الجزيرة العربية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. ومن أبرزهم: الأميرة أليس، حفيدة الملكة فيكتوريا، عام 1938م، التي قامت برحلة استكشافية وتاريخية نادرة على أعتاب تأسيس المملكة العربية السعودية الحديثة برفقة زوجها إيرل أثلون، وأخيها اللورد فيرديريك كامبردج. وقد استُقبلت في جدة من قبل الأمير فيصل بن عبدالعزيز، وتشرّفت بلقاء الملك عبدالعزيز آل سعود، الذي أقام مأدبة على شرفها؛ لتكون بذلك أول أميرة من الأسرة المالكة البريطانية والأوروبية تطأ أرض الجزيرة في لحظة مفصلية من تاريخها.