"أسس" تكشف عن مشاريعها الرائدة في معرض "سيتي سكيب 2024"
شاركت شركة "أسس" للتطوير العقاري في معرض "سيتي سكيب 2024"، الحدث الأبرز في قطاع العقارات، حيث كشفت عن مجموعة من مشاريعها الرائدة التي تعكس رؤيتها في تطوير بيئة عمرانية مستدامة ومبتكرة.
حيث أعلنت خلال المعرض عن إطلاق أربعة مشاريع رئيسية، تركز على تلبية احتياجات متنوعة للسكن والعمل والترفيه. و كجزء من التزامها بمعايير الاستدامة، كشفت "أسس" عن مشروع "أسس جرين تاور"، الذي يُعتبر الوجهة الأشمل للأعمال التجارية. يقع البرج في موقع استراتيجي، موفرًا مساحات مكتبية أنيقة مصممة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة البيئية والاقتصادية.
ومن المشاريع البارزة أيضًا، مشروع "أسس إيدج"، وهو برج يتميز بتصميم معماري استثنائي في موقع حيوي يضم فيه مجموعة من المساحات المكتبية الفاخرة والمرافق الخدمية المبتكرة التي تهدف إلى دعم مسيرة النمو الاقتصادي في العاصمة، مع التركيز على تقديم مكاتب حديثة تعتمد على معايير استدامة هندسية عالية.
أما مشروع "سجايا من أسس" بالتعاون مع NHC، فهو مجتمع سكني عصري نابض بالحياة في مجتمع المشرقية شرق مدينة الرياض، يمزج بين الأصالة والحداثة لابتكار أسلوب حياة بتجارب عيش فاخرة من خلال توفيره لأكثر من 1000 وحدة سكنية راقية، إلى جانب مرافق خدمية متكاملة تعليمية وصحية وترفيهية تحتضنها مسطحات خضراء شاسعة.
واختتمت أسس المعرض بإطلاقها لمشروعها الأحدث "عين أسس"، حيث تعد وجهة ابتكارية في شمال العاصمة الرياض، بتصاميم معمارية فاخرة، ومساحات متعددة الاستخدامات، ومناطق مفتوحة مُخصصة لتلبية الاحتياجات ومواكبة التطلعات للجيل القادم، تهدف لتقديم تجربة عيش متكاملة عبر مرافق خدمية متنوعة.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي لشركة "أسس" د.محمد المجيدل، أوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار دعم رؤية المملكة 2030 وتعزيز جودة الحياة للمجتمعات السكنية، مشيرًا إلى التزام الشركة بالابتكار والاستدامة في جميع أعمالها.