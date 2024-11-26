"أسس" تكشف عن مشاريعها الرائدة في معرض "سيتي سكيب 2024"

ومن المشاريع البارزة أيضًا، مشروع "أسس إيدج"، وهو برج يتميز بتصميم معماري استثنائي في موقع حيوي يضم فيه مجموعة من المساحات المكتبية الفاخرة والمرافق الخدمية المبتكرة التي تهدف إلى دعم مسيرة النمو الاقتصادي في العاصمة، مع التركيز على تقديم مكاتب حديثة تعتمد على معايير استدامة هندسية عالية.