الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى بالبحرين

شارك الصندوق السعودي للتنمية، ممثلاً بمدير إدارة عمليات الدول العربية المهندس بندر بن عبدالله العبيد اليوم، وبحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة في مملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة, في افتتاح مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى بمنطقة الرفاع، الذي يموّله الصندوق عبر المنحة المقدّمة من المملكة العربية السعودية لمملكة البحرين الشقيقة بقيمة 21 مليون دولار.
ويهدف مشروع مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى، إلى توفير الخدمات الطبية للمرضى الذين يعانون من أمراض الكلى عن طريق إنشاء مركز متخصص بمنطقة الرفاع يحتوي على التجهيزات والمعدات الطبية كافة بسعة 60 سريرًا لغسيل الكلى لاستيعاب الحالات التي تمتد إلى 4 ساعات وتقليل حالات الانتظار، بالإضافة إلى عيادات استقبال المرضى وغرف عزل للأمراض المعدية ومزود بجميع الخدمات الطبية والإدارية المساندة، مما سيسهم هذا المشروع في دعم القطاع الصحي في مملكة البحرين.
يذكر أن مشروع مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى يأتي في إطار العلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976م بين المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، وفي ضوء تلك العلاقات قدّم الصندوق على مدى حوالي 47 عامًا، 30 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح الكريمة، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.
حضر الافتتاح عدد من الوزراء في البحرين بالإضافة إلى مسؤولين آخرين من الجانبين.