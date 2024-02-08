الصندوق السعودي للتنمية يشارك في افتتاح مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى بالبحرين

يذكر أن مشروع مركز الشيخ عبدالله بن خالد لغسيل الكلى يأتي في إطار العلاقات الإنمائية الراسخة الممتدة منذ عام 1976م بين المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية ومملكة البحرين الشقيقة، وفي ضوء تلك العلاقات قدّم الصندوق على مدى حوالي 47 عامًا، 30 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا في قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية الاجتماعية، عبر القروض التنموية الميسّرة والمِنح الكريمة، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية والتنموية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة.