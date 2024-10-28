"هلال الطائف" ترفع جاهزيتها مع توقعات الحالة المطرية

ودعت الجميع إلى الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 997 أو طلب الخدمة عبر تطبيق "أسعفني" أو تطبيق "توكلنا" المتاحين على مدار الساعة، كما أعربت الهيئة عن تمنياتها للجميع بالسلامة.