"هلال الطائف" ترفع جاهزيتها مع توقعات الحالة المطرية

رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف، اليوم الاثنين، جاهزيتها؛ استجابةً لتنبيهات حول الحالة المطرية المتوقعة في المحافظة والمناطق المجاورة.
وأوضحت الهيئة في بيانٍ أوردته لـ"سبق"، أنها فعّلت إدارة الحدث الخاصة بمثل هذه الحالات، وبدأت تطبيق خطتها الشاملة عبر رفع الجاهزية القصوى.
وتشمل هذه الاستعدادات تجهيز 24 مركزًا بفرق إسعافية واستجابة نوعية، مدعومة بآليات حديثة مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية؛ بهدف التعامل السريع مع جميع الحالات الطارئة والمساهمة في الحفاظ على الأرواح.
كما نوّهت الهيئة بأهمية اتباع إرشادات السلامة وتوجيهات الدفاع المدني، خصوصًا عند هطول الأمطار الغزيرة.
ودعت الجميع إلى الاتصال بخدمة الطوارئ على الرقم 997 أو طلب الخدمة عبر تطبيق "أسعفني" أو تطبيق "توكلنا" المتاحين على مدار الساعة، كما أعربت الهيئة عن تمنياتها للجميع بالسلامة.