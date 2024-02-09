بالصور.. "شؤون الحرمين" توفر منظومة خدمات متكاملة لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام

وهيأت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام خدماتها على أبواب المسجد الحرام من خلال (754) موظفًا موزعين على (79) باباً خُصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين بشكل يومي منها (3) أبواب لدخول المعتمرين، و(37) باباً مخصصة للمصلين و(6) أبواب مخصصة للطوارئ، إضافة إلى (32) باباً داخلياً، حيث إن أسماء وأرقام الأبواب تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين ينفذون التعليمات الخاصة بالإدارة؛ ومنها عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات بما يساعد على نظافة المسجد الحرام وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.