البرلمان العربي يؤكد دعمه لمخرجات القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

وشدَّد "العسومي" في بيان له اليوم على دعم البرلمان العربي لما اتفق عليه قادة دول مصر والأردن وفلسطين، وما تضمنه البيان الختامي للقمة الذي يعكس التضامن والحرص العربي على تسوية القضية الفلسطينية، مجددًا تأكيد الموقف الثابت للبرلمان العربي باعتبار القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للعرب.