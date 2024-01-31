هيئة التراث تفوز بجائزة باريس العالمية للتصميم

وشهد الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الماضي تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، بحضور معالي نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث حامد بن محمد فايز؛ إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من العاملين والمهتمين في مجال الحرف اليدوية بمشاركة عربية ودولية واسعة، كما حظي بعدد كبير من الزوار.