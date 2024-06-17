منذ بدء موسم الحج.. إعلان رسمي بالتزام مسالخ مكة والمدينة كافة بالمعايير البيئية

وأضاف: أن عملهم الرقابي يستمرّ للتأكد من التخلص من ناتج الحرق عن طريق شركة مرخصة من المركز، مع ضمان ردم تلك المخلفات في الخلايا الهندسية، أما الدم فيتم تجميعه داخل خزانات معزولة، ومن ثم نقله إلى محطة معالجة، تقوم بمعالجته وتخفيف تركيزه، والتأكد من نتائج تحليل العينات وسلامتها؛ حتى يكون الدم صالحًا لتصريفه عبر شبكة الصرف الصحي.