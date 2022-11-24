حادث تصادم يُخلف 9 إصابات ما بين بليغة وإنعاش قلبي بـ"قيا الطائف"

أعلن مستشفى قيا العام التابع لصحة الطائف، رفع الجاهزية التامة بطوارئ المستشفى، وإعلان البلاغ الطبي، إثر ورود بلاغ عن وقوع حادث مروري لمركبتين إحداهما لعائلة سعودية والأخرى يستقلها عمالة وافدة.
ووفقًا لما ذكره سراج الحميدان، متحدث "صحة الطائف"، لـ"سبق"، فإنه وصلَ المستشفى تسع حالات مُصابة جراء الحادث، منها أربع إصابات بالغة، وأحيلت اثنتان منها لمجمع الملك فيصل بالطائف مباشرةً، واثنتان أجري لهما إنعاش قلبي بحسب التصنيف الطبي.
وأشارت معلومات إلى أن إحدى المركبتين انحرفت أثناء سيرها بطريق الطائف الباحة، واصطدمت بالأخرى جراء الأمطار التي كانت تهطل على المنطقة.
وفي السياق نفسه، كانت "صحة الطائف" أعلنت مُبكرًا عن رفع الجاهزية في جميع المستشفيات، وكذلك بإدارة الطوارئ والكوارث تحسبًا لأي طارئ لا سمح الله.