"التجارة" تُشهِّر بمالك مؤسسة خالفت شروط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة تختص في تجارة العود والعطور بعد صدور حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر قيام المنشأة بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بعسير ضد المنشأة الواقعة في محافظة خميس مشيط والمتضمن فرض غرامة مالية، والإغلاق لمدة خمسة أيام، ونشر الحكم على نفقة المخالف.
يذكر أن "التجارة" وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً بهدف القضاء على العروض الوهمية والمضللة للمستهلك، كما تنفذ جولات تفتيشية لمراقبة التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.
وتتلقى"التجارة" شكاوى وبلاغات المستهلكين ضد المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو مركز البلاغات على الرقم 1900.