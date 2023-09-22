"التجارة" تُشهِّر بمالك مؤسسة خالفت شروط التخفيضات

شهرت وزارة التجارة بمالك مؤسسة تختص في تجارة العود والعطور بعد صدور حكم قضائي ضده بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري إثر قيام المنشأة بالإعلان عن تخفيضات دون الحصول على ترخيص.