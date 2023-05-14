هيئة النقل: 5 آلاف ريال مخالفة عدم الالتزام باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين من الخدمات البريدية

أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًا من الخدمات البريدية يعد مخالفة وتستوجب العقوبة، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام البريد التي حددت قيمة هذه المخالفة بـ 5 آلاف ريال، حسب تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الذي أعلنت عنه الهيئة بداية هذا الشهر من مايو 2023، بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين، ووضع الأدوات النظامية المناسبة لحماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها وتنميتها، والارتقاء بمستوى جودتها.