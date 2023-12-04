الجفالي للسيارات تشارك في معرض الرياض بجناح مميز

كشفت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس–بنز في المملكة النقاب عن تفاصيل مشاركتها بنخبة من سيارات مرسيدس–بنز الفاخرة في معرض الرياض للسيارات، الذي سوف يقام في المملكة أرينا خلال الفترة من 5-9 ديسمبر المقبل، بتنظيم شركة صلة، حيث سيضم جناح الشركة في المعرض 13 سيارة مميزة تمثل أحدث إصدارات مرسيدس–بنز وتوجهاتها المستقبلية في السيارات الصديقة للبيئة، حيث سيكون زوّار المعرض على موعد للتعرّف عن قرب على سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية، بالإضافة لعدد من سيارات مرسيدس–بنز من فئات مختلفة والحدث الأبرز الذي ينتظره كافة المتابعين لقطاع السيارات، وحرصت شركة الجفالي للسيارات أن يكون حصرياً عبر معرض الرياض للسيارات هو تدشين سيارتَي E-Class و CLE Coupé الجديدتين، حيث تمتزج في هاتين الرائعتين العراقة بالأناقة العصرية والإحساس بالتفرّد والطابع الرياضي وبمواصفات تقنية متطورة تعكس تقدّم مرسيدس–بنز عن الآخرين.
وحول مشاركة شركة الجفالي للسيارات في معرض الرياض للسيارات تحدث رئيس إدارة التسويق والتطوير السيد باسم ولي قائلاً: نسعد بإقامة معرض بهذا الحجم الهائل والمستوى الرفيع من التنظيم في مملكتنا الحبيبة التي تعيش أزهى عصورها في ظل رؤية 2030، حيث أصبحت المعارض والفعاليات التي تقام في الرياض مقصد جميع المهتمين من مختلف دول العالم، ومن جانبنا، في شركة الجفالي للسيارات حرصنا على أن تكون مشاركتنا في المعرض مميزة وفي حجم وقيمة هذا المعرض العالمي الذي نرحّب بزوّاره في جناحنا للتعرّف على جديد سيارات مرسيدس–بنز وتحديداً السيارات الكهربائية، وأيضاً مشاركتنا الاحتفال بتدشين سيارتَي E-Class و CLE Coupé الجديدتين واللتين تعدّان نقلة نوعية بمواصفاتهما الرقمية الفائقة والتي تؤكد ريادة مرسيدس–بنز في التطوّر واستحداث كل جديد مبتكر في سياراتها.
ورحّب السيد باسم ولي بكافة زوّار المعرض في جناح شركة مرسيدس–بنز، متمنياً لهم أوقاتاً ممتعة في معرض الرياض للسيارات 2023.