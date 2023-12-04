الجفالي للسيارات تشارك في معرض الرياض بجناح مميز

كشفت شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس–بنز في المملكة النقاب عن تفاصيل مشاركتها بنخبة من سيارات مرسيدس–بنز الفاخرة في معرض الرياض للسيارات، الذي سوف يقام في المملكة أرينا خلال الفترة من 5-9 ديسمبر المقبل، بتنظيم شركة صلة، حيث سيضم جناح الشركة في المعرض 13 سيارة مميزة تمثل أحدث إصدارات مرسيدس–بنز وتوجهاتها المستقبلية في السيارات الصديقة للبيئة، حيث سيكون زوّار المعرض على موعد للتعرّف عن قرب على سيارات مرسيدس-بنز الكهربائية، بالإضافة لعدد من سيارات مرسيدس–بنز من فئات مختلفة والحدث الأبرز الذي ينتظره كافة المتابعين لقطاع السيارات، وحرصت شركة الجفالي للسيارات أن يكون حصرياً عبر معرض الرياض للسيارات هو تدشين سيارتَي E-Class و CLE Coupé الجديدتين، حيث تمتزج في هاتين الرائعتين العراقة بالأناقة العصرية والإحساس بالتفرّد والطابع الرياضي وبمواصفات تقنية متطورة تعكس تقدّم مرسيدس–بنز عن الآخرين.