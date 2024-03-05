"الزعاق": فلكياً غرة رمضان الإثنين 11 مارس.. وعدّته 30 يوماً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه من منتصف الشهر القمري يبدأ القمر يقترب من الشمس، وعندما يتدنى البُعد الزاوي بينهما عن 7 درجات يختفي نور القمر ويدخل في مرحلة المحاق ووقتها يُولد الهلال الجديد.