"الزعاق": فلكياً غرة رمضان الإثنين 11 مارس.. وعدّته 30 يوماً

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه من منتصف الشهر القمري يبدأ القمر يقترب من الشمس، وعندما يتدنى البُعد الزاوي بينهما عن 7 درجات يختفي نور القمر ويدخل في مرحلة المحاق ووقتها يُولد الهلال الجديد.
وأضاف الزعاق؛ أنه في الساعة 12 من ظهر الأحد 10 مارس 29 شعبان سيُولد هلال شهر رمضان، وسيمكث بُعيد مغيب شمس ذلك اليوم ربع الساعة تقريباً.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أنه على حسب المعايير الفلكية، فإن يوم الإثنين 11 مارس غرة رمضان، وتكتمل عدّته 30 يوما، ويوم الأربعاء أول أيام العيد.
وأكمل أن ولادة هلال الشهر الهجري على نوعَيْن: ولادة مشاهدة بالعين المجردة، وهذه نادرة الوقوع وتحدث وقت كسوف الشمس، وأخرى غير مشاهدة تحدث في كل شهر هجري، حيث يكون القمر بجانب الشمس.