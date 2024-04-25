"هيئة الطرق": افتتاح الحركة المرورية على تقاطع الدائري الثالث بالمدينة المنورة

ويعد افتتاح التقاطع المروري على طريق الدائري الثالث مع طريق عمر بن الخطاب إنجازًا مهمًا يسهم في تحسين ترابط شبكة الطرق في المنطقة، ويعكس التزام الهيئة بتحسين البنية التحتية للطرق في المملكة بما يسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجيتها الطموحة التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.