في الطائف.. أدباء وفنانون على "حافة النكتة" في أمسية أدبية ساخرة

شهدت جمعية الثقافة والفنون بمحافظة الطائف أمسية أدبية مميزة بعنوان "أدباء على حافة النكتة"، وذلك ضمن فعاليات برنامج "الشريك الأدبي"، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين وعدد من الإعلاميين.
واستهل الأمسية المخرج المسرحي سامي الزهراني بتقديم تعريف شامل عن الأدب الساخر وعمقه التاريخي، مستعرضًا تجارب عدد من الأدباء السعوديين في هذا النوع من الأدب، ومستشهدًا بمقولات وقصص وأشعار تعكس روح السخرية الأدبية وتاريخها في المشهد الثقافي العربي.
عقب ذلك، شارك فنان الـ"ستاند أب كوميدي" أحمد زيدان بعدد من المشاهد الكوميدية التي تفاعل معها الحضور، كما تحدّث عن تجربته في هذا المجال، مسلطًا الضوء على التحديات والرسائل التي يحملها هذا الفن.
وفي ختام الأمسية، كرّم فيصل الخديدي، مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف، المشاركين في الفعالية، مشيرًا إلى أن هذه الأمسية تُعد باكورة فعاليات برنامج "الشريك الأدبي"، الذي تنفذه الجمعية على مدى تسعة أشهر، ويتضمن سلسلة من الموضوعات الأدبية والأمسيات المتنوعة.