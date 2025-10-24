في الطائف.. أدباء وفنانون على "حافة النكتة" في أمسية أدبية ساخرة

عقب ذلك، شارك فنان الـ"ستاند أب كوميدي" أحمد زيدان بعدد من المشاهد الكوميدية التي تفاعل معها الحضور، كما تحدّث عن تجربته في هذا المجال، مسلطًا الضوء على التحديات والرسائل التي يحملها هذا الفن.