سكان أحد أحياء جدة يتهمون العمالة الوافدة بسرقة أغطية الاتصالات والصرف الصحي

وقال الأهالي: إن هذه الواقعة تتكرر كل شهر، وآخرها كانت قبالة مدارس الأمير فواز الثانوية والمتوسطة، أمس الأحد؛ حيث تمت سرقة اثنين من الأغطية، أحدها المقابل للمدارس، والآخر بجوار مسجد الصابرين، في ذات الحي".