سكان أحد أحياء جدة يتهمون العمالة الوافدة بسرقة أغطية الاتصالات والصرف الصحي

اشتكى سكان "الأمير فواز الجنوبي 2"، من سطو عمالة وافدة على أغطية الاتصالات والصرف الصحي بشوارع الحي.
وقال الأهالي: إن هذه الواقعة تتكرر كل شهر، وآخرها كانت قبالة مدارس الأمير فواز الثانوية والمتوسطة، أمس الأحد؛ حيث تمت سرقة اثنين من الأغطية، أحدها المقابل للمدارس، والآخر بجوار مسجد الصابرين، في ذات الحي".
وذكروا بأن تلك الواقعة سبقتها أخرى، قبل نحو شهر، بسرقة أغطية من نفس المكان.
وكانت قد وقفت الجهات الأمنية على الحادثة التي وقعت قبل نحو شهر، بعد بلاغ من أحد المواطنين، وثقتها كاميرات المراقبة بالمدارس، وأحالت دوريات الأمن القضية لمركز شرطة الجنوبية.
وقال بعض السكان: إن الجهات المعنية لم تحرك ساكنًا، منذ الواقعة الأولى التي حدثت قبل شهر، بدليل تكرارها.
ونبهوا من أن العمالة الوافدة المخالفة تجوب الحي دون أي مخاوف.
وطالبوا بدوريات أمن في تلك المنطقة، مشيرين أن الحفر التي سُرقت أغطيتها ما زالت تشكل خطرًا، وخصوصًا تلك التي أمام المدارس.
كما قالوا إن الحي يواجه مشكلة في تدفق المخالفين.