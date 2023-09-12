"الدوسري": تنظيم "الهيئة العامة لتنظيم الإعلام" سيستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأكد وزير الإعلام أن القرار يهدف إلى تعزيز المحتوى المنتَج محليًا، حيث سيكون المحتوى الإعلامي كاملًا تحت مظلة الهيئة، كما يهدف لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة، وخلق وظائف وفرص عمل، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب اعتماد أحدث التوجهات، وأفضل الممارسات المعتمدة إقليميًا ودوليًا في مجال الإعلام، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع مصادر الاقتصاد الوطني.