أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تخريج طلبة جامعة رياض العلم السبت المقبل

وسيتم خلال الحفل الذي يتزامن مع مرور عشرين عاماً على تأسيس الجامعة, تخريج كل من طلبة درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير وشهادات الاختصاص السعودية في مختلف التخصصات الطبية.