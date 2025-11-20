"انسجام عالمي 2".. أكثر من مليون زائر للفعاليات.. وغدًا انطلاق أسبوع ثقافة اليمن

استمتع الزوّار بأكثر من 30 فعالية متنوعة أقيمت على مدى 3 أيام، شملت حفلات موسيقية، وعروضًا تراثية، وفقرات تفاعلية للأطفال، إلى جانب استعراض الحرف والأزياء والأطباق الشامية التي لاقت إقبالًا واسعًا من الجمهور.