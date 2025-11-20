"انسجام عالمي 2".. أكثر من مليون زائر للفعاليات.. وغدًا انطلاق أسبوع ثقافة اليمن

اختتمت وزارة الإعلام فعاليات "أيام ثقافة بلاد الشام" ضمن مبادرة "انسجام عالمي 2"، التي تنظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وسط حضور تجاوز المليون زائر منذ انطلاق المبادرة مطلع نوفمبر الجاري.
وشهدت فعاليات "أيام الشام" حضورًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا من الزوّار مع العروض الثقافية والتراثية والفنية التي جسدت التنوع الثقافي في الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، ضمن أجواء غنية بالموسيقى والفنون الشعبية والأكلات التقليدية.
استمتع الزوّار بأكثر من 30 فعالية متنوعة أقيمت على مدى 3 أيام، شملت حفلات موسيقية، وعروضًا تراثية، وفقرات تفاعلية للأطفال، إلى جانب استعراض الحرف والأزياء والأطباق الشامية التي لاقت إقبالًا واسعًا من الجمهور.
وفي ختام الفعاليات، خُصصت مساحة لإبداعات الفنانين الذين قدّموا عروضًا فنية مميزة، من أبرزها عرض السيرك 360 الذي استقطب اهتمام الصغار والكبار، وأضفى أجواءً ترفيهية تفاعلية على الفعالية.
وفي السياق ذاته، تنطلق غدًا فعاليات "أسبوع ثقافة اليمن" ضمن سلسلة مبادرة "انسجام عالمي 2"، متضمنة حفلات فنية وفنونًا شعبية تعكس عمق الموروث اليمني وتنوّعه الثقافي.
ويستعرض جناح الحرف اليدوية اليمنية مجموعة واسعة من المشغولات الفضية الدقيقة ومنتجات الخيزران، إلى جانب عروض حيّة لتشكيل الأزياء التقليدية، كما يضم الجناح تحفًا وأواني فنية تعبّر عن جماليات الفنون اليمنية وتنوعها.
وشكّلت فعاليات "انسجام عالمي 2" حدثًا ثقافيًا بارزًا جذب اهتمام العديد من وسائل الإعلام الإقليمية والعالمية، التي تناولت أثر المبادرة في تعزيز التبادل الثقافي وإبراز التنوع الحضاري الذي تحتضنه الرياض، ضمن مبادرات برنامج "جودة الحياة" لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.