"بلدية الدائر" تواصل أعمالها في فتح طرق المدارس والقرى الجبلية في يومها الثالث

وأكد رئيس البلدية المهندس وليد محمد معافا أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة؛ لمواجهة أي أضرار ناتجة عن الأمطار الغزيرة، وتعمل على الإصلاح والتأهيل عن طريق معدات البلدية، مبينًا أنه وجّه المختصين في البلدية بتسخير جميع الطواقم البشرية والآلية لمعالجة الآثار الناجمة عن الحالة المطرية وداعياً المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.