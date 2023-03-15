"بلدية الدائر" تواصل أعمالها في فتح طرق المدارس والقرى الجبلية في يومها الثالث

واصلت بلدية محافظة الدائر أعمالها في فتح الطرقات والأماكن المتضررة؛ جراء موجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة والقرى الجبلية التابعة لها يوم الإثنين وشهدت انهيارات صخرية وانجراف كميات من الأتربة والصخور؛ بسبب الكميات الكثيفة وارتفاع منسوب مياه الأمطار.
وقامت البلدية بمتابعة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني بفتح الطرق التي شهدت انهيارات وسقوطًا للأتربة والصخور في وادي قيار ووادي حيد الشدان ووادي الجنية وتمهيد طرق المدارس بالمضبعة وآل علي، التي عادت للعمل بعد يومين من تعليقها وتنظيف الأحياء داخل المحافظة وخارجها في القرى والهجر والمراكز.
كما باشرت إدارة الخدمات ممثلة في قسم الحركة والصيانة تنظيف وصيانة طريق جبل حراز والغادي والجبيل وخاشر وإزاحة الصخور والأتربة؛ ليسهل معها حركة مرور السيارات.
واستنفرت البلدية بكامل طاقمها ومعداتها فتح الطرقات وتواصل العمل على مدار الساعة، وما زال العمل جاريًا حتى الآن، حيث قامت البلدية بمباشرة أكثر من 30 بلاغًا حتى الآن منذ الحالة المطرية من الانهيارات في الطرق ومتابعتها والعمل على معالجتها.
وأكد رئيس البلدية المهندس وليد محمد معافا أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة؛ لمواجهة أي أضرار ناتجة عن الأمطار الغزيرة، وتعمل على الإصلاح والتأهيل عن طريق معدات البلدية، مبينًا أنه وجّه المختصين في البلدية بتسخير جميع الطواقم البشرية والآلية لمعالجة الآثار الناجمة عن الحالة المطرية وداعياً المواطنين والمقيمين عند وجود ملاحظات أو شكاوى التواصل عبر الهاتف 940.