لتبادل الخبرات.. ديوان المحاسبة و"الحكومة الرقمية" يوقعان اتفاقية تعاون

وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والتعاون بينهما؛ لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة في البرامج والمشروعات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية والارتقاء بمستوى نضج التحول الرقمي الحكومي بما يواكب النقلات النوعية في مجال التحول الرقمي على مستوى المملكة؛ وذلك سعياً من الديوان العام للمحاسبة في رفع جودة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وفق اختصاصاته ومهامه في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وسعياً من هيئة الحكومة الرقمية في حوكمة المشهد الرقمي الحكومي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الحكومية المشتركة.