لتبادل الخبرات.. ديوان المحاسبة و"الحكومة الرقمية" يوقعان اتفاقية تعاون

وقَّع الديوان العام للمحاسبة وهيئة الحكومة الرقمية، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال التحول الرقمي ودعم أعمال المراجعة على أداء تقنية المعلومات التي يقوم بها الديوان العام للمحاسبة، وذلك في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، حيث مثّل الديوان في توقيع اتفاقية التعاون النائب التنفيذي للتخطيط والتطوير المهندس حازم بن سعد القثامي، بينما مثّل الحكومة الرقمية نائب المحافظ لقطاع الأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر بن فلاح الشمري.
وأكد العنقري أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال التحول الرقمي بما يتفق مع الأهداف الإستراتيجية للديوان والتوجه الإستراتيجي للهيئة.
بدوره، أشار الصويان إلى أن الاتفاقية تدعم رحلات التحول الرقمي للجهات الحكومية، وترفع مستوى الجودة والالتزام والشفافية في أداء الأجهزة الحكومية، ونسعى من خلالها إلى التعاون في مجال تطوير التقنيات الناشئة واستخدامها في أعمال التقييم والمراجعة.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء الشراكات الإستراتيجية وتحقيق التكامل والتعاون بينهما؛ لضمان وجود الركائز والدعائم اللازمة في البرامج والمشروعات ذات العلاقة للارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية والارتقاء بمستوى نضج التحول الرقمي الحكومي بما يواكب النقلات النوعية في مجال التحول الرقمي على مستوى المملكة؛ وذلك سعياً من الديوان العام للمحاسبة في رفع جودة الأداء المؤسسي وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وفق اختصاصاته ومهامه في مجال الرقابة المالية العامة والمحاسبة، وسعياً من هيئة الحكومة الرقمية في حوكمة المشهد الرقمي الحكومي وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الحكومية المشتركة.