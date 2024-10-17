"البذر الأرضي".. تقنية جديدة تستخدم في الاستمطار على قمم المرتفعات

وأوضح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لاستمطار السحب أيمن البار, أن البرنامج يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز النتائج المرجوة وتحقيق أقصى استفادة من التقنيات المتاحة لدعم الأهداف الرئيسية والبحثية؛ حيث تعمل التقنية المضافة مؤخرًا بواسطة أنظمة البذر السحابي التي يتم تثبيتها في مواقع محددة والتحكم بها عن بُعد بواسطة مشغلين في غرفة العمليات سواء يدويًا أو آليًا.