مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنفّذ حملة ميدانية توعوية للحجاج

وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المُقبلين على أداء فريضة الحج حول أهم الإرشادات الصحية التي تسهم في حمايتهم من الأمراض والتعريف بأهم الطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشاراً أثناء موسم الحج والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبّب في انتشار الأمراض.