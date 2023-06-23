مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة يُنفّذ حملة ميدانية توعوية للحجاج

نفَّذ مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، ممثلاً بإدارة التثقيف الإكلينيكي، حملات ميدانية توعوية صحية في الأسواق والمماشي في مدينة جدة لمصلحة الحجاج، استعداداً لموسم حج 1444هـ صحياً.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى المُقبلين على أداء فريضة الحج حول أهم الإرشادات الصحية التي تسهم في حمايتهم من الأمراض والتعريف بأهم الطرق الصحيحة للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض الأكثر انتشاراً أثناء موسم الحج والتعريف بالسلوكيات غير الصحية التي قد تتسبّب في انتشار الأمراض.
وترمي كذلك إلى تشجيعهم على اتباع السلوكيات الصحية السليمة والتركيز على تطبيق الإرشادات الصحية للحماية من العدوى والوقاية من التسمم الغذائي والإجهاد الحراري.
وتخلل الحملات توزيع الحقائب الصحية التي تحتوي على أدوات العناية الشخصية التي يحتاج ها إليها الحاج وعددٍ من المطويات والبروشورات التوعوية الصحية والإرشادية التي تتضمن التعريف بالغذاء الصحي، وكيفية الوقاية من التسمّم الغذائي، وكيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، ووسائل الوقاية لأداء نُسك الحج بشكلٍ آمن وصحي خالٍ من الأمراض.