عبد الله الراجحي: أرتفاع أرباح مصرف الراجحي إلى 18,417 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من عام 2025

حقق مصرف الراجحي أرباحاً صافية بلغت 18,417 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وسجل المصرف مؤشرات مالية متميزة ما يعزز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، وليعكس استراتيجيته الطموحه، وقدرته على تحقيق نمو مستدام. حيث بلغ إجمالي دخل العمليات في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 28,685 مليون ريال سعودي، بنمو سنوي 23%، كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,059 مليار ريال سعودي، بزيادة 17% على أساس سنوي. وواصلت محفظة التمويل والاستثمار تعزيز مكانة المصرف، فقد شهدت محفظة التمويل نمواً بنسبة 16% حيث بلغت 756 مليار ريال، في حين ارتفعت محفظة الاستثمارات بنسبة 11% إلى حوالي 180 مليار ريال، وبلغت ودائع العملاء 670 مليار ريال، بما يؤكد متانة ثقة العملاء في المصرف.
وحافظ المصرف على مستويات عالية من الربحية والكفاءة، حيث بلغ العائد على الموجودات 2.4%، والعائد على حقوق المساهمين 23.5%. كما سجلت ربحية السهم 4.34 ريال سعودي، بينما استمرت نسبة تغطية التمويلات غير العاملة عند مستويات تتجاوز 150%، في إطار استراتيجية منضبطة وفعالة لإدارة المخاطر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأكد الأستاذ عبد الله بن سليمان الراجحي، رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، أن النتائج تأتي امتداداً لما حققه المصرف في النصف الأول 2025، وتعكس نجاح استراتيجية "المصرفية المتكاملة" التي تُمكن من تعزيز التكامل بين وحدات الأعمال والشركات التابعة وتقديم قيمة مضافة للعملاء والمساهمين، مشيراً إلى أن المصرف يواصل الاستثمار في التحول الرقمي والابتكار المالي كركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو المستدام وتعزيز الشمولية الاقتصادية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى نجاح المصرف في طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقومة بالدولار الأمريكي متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2025م، حيث تعد هذه الصكوك أول إصدار من الشريحة الثانية لمصرف الراجحي في أسواق الدين الدولية وحظي هذا الإصدار بإقبال عالٍ مما يعكس مكانة المصرف في الأسواق الدولية، وأشار إلى أن هذا الطرح يأتي لتلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار التمويل المستدام للمصرف.
وقال إن "الاستدامة والمسؤولية المجتمعية جزء أصيل من رسالتنا المؤسسية، ولذلك نواصل الاستثمار في مبادرات طويلة الأثر في مجالات التعليم والصحة والتنمية المجتمعية، بما يرسخ ريادتنا في تطبيق ممارسات البيئة والمجتمع والحوكمة، ويعزز دورنا كشريك فاعل في التنمية الوطنية." ومنذ بداية عام 2025، واصل المصرف تعزيز دوره كمؤسسة مالية مسؤولة عبر مبادرات اجتماعية نوعية تركت بصمة في حياة آلاف الأفراد. وفي مقدمة هذه المبادرات تأتي مبادرة "دار شهم" التي أطلقها المصرف لبناء 50 وحدة سكنية على أراضٍ يملكها المستفيدين من صندوق الشهداء، كأول مبادرة من نوعها في المملكة، بما يعكس تقدير تضحياتهم ويعزز استقرارهم الأسري.
وفي إطار جهوده المستمرة في تمكين فئات المجتمع ورفع مستوى المشاركة الاقتصادية، أسهم المصرف خلال عام 2025 في دعم برامج التوظيف الاجتماعي، حيث تم تعيين 668 موظفاً جديداً من فئات الضمان الاجتماعي والأيتام والسجناء المفرج عنهم، وذلك بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعدد من الجهات الخيرية، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يطلقها المصرف لتعزيز التمكين الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي المجال الصحي، كان المصرف قد أطلق عدداً من المراكز الطبية، أبرزها مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية بالرس، الذي جُهز بأحدث التقنيات الطبية. وقد حقق المركز منذ تأسيسه نتائج لافتة، حيث أجرى إجمالي 5,334 عملية تصوير قلب للبالغين، إلى جانب 5,581 عملية تصوير قلب للأطفال في الفترة ذاتها، ما ساهم في تقليل أوقات انتظار المرضى وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية في منطقة القصيم. وقد نفذ مركز مصرف الراجحي للقسطرة القلبية في مستشفى الرس العام أكثر من 343 إجراءً طبياً منذ بدء تشغيله في مرحلته الأولى، من بينها 76 حالة إنقاذ حياة، إلى جانب إتمام 195 عملية قسطرة قلبية ناجحة.
وواصل المصرف كذلك دعمه لمشروعات صحية متقدمة مثل مركز علاج السكري في القصيم الذي لا يزال قيد الإنشاء ومن المقرر افتتاحه في وقت لاحق، إضافة إلى مركز العلاج الطبيعي والوظيفي ومكافحة التدخين بمستشفى طريف العام، والذي استقبل حتى نهاية سبتمبر 2025 أكثر من 40,800 حالة، أما مركز مكافحة التدخين فقدم خدماته منذ تأسيسه إلى 5,261 مستفيداً. وفي سياق تعزيز ثقافة العطاء، نظم المصرف حملات للتبرع بالدم عبر عرباته المتنقلة، في إطار مبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم، ليصل عدد المتبرعين إلى 8,000 متبرع خلال عام 2025.
واختتم الأستاذ عبد الله الراجحي بالتأكيد على أن نتائج الربع الثالث تجسد شراكة وثيقة بين المصرف ومساهميه وعملائه وموظفيه، مشدداً على أن مصرف الراجحي سيواصل دوره الريادي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، والاستثمار في المستقبل الرقمي، وترسيخ الاستدامة كقيمة جوهرية، بما يضمن مساهمة فعالة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.