عبد الله الراجحي: أرتفاع أرباح مصرف الراجحي إلى 18,417 مليون ريال للأشهر التسعة الأولى من عام 2025

حقق مصرف الراجحي أرباحاً صافية بلغت 18,417 مليون ريال سعودي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وسجل المصرف مؤشرات مالية متميزة ما يعزز مكانته كأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة، وليعكس استراتيجيته الطموحه، وقدرته على تحقيق نمو مستدام. حيث بلغ إجمالي دخل العمليات في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 28,685 مليون ريال سعودي، بنمو سنوي 23%، كما ارتفع إجمالي الموجودات إلى 1,059 مليار ريال سعودي، بزيادة 17% على أساس سنوي. وواصلت محفظة التمويل والاستثمار تعزيز مكانة المصرف، فقد شهدت محفظة التمويل نمواً بنسبة 16% حيث بلغت 756 مليار ريال، في حين ارتفعت محفظة الاستثمارات بنسبة 11% إلى حوالي 180 مليار ريال، وبلغت ودائع العملاء 670 مليار ريال، بما يؤكد متانة ثقة العملاء في المصرف.