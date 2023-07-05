بسبب الحوادث.. تخفيض السرعة في 5 مواقع متفرقة بطريق الهجرة بين مكة والمدينة

وتفصيلاً، كانت السرعة في طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة 140، فيما تم تخفيضها إلى 120 في أكثر من 5 مواقع منها 3 مواقع بحدود منطقة المدينة المنورة، منها 70 كيلو تبدأ من المدينة نفسها، كما جاءت المواقع الأخرى في منتصف الطريق وفي آخره.