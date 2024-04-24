الفائزون بجائزة "فيصل بن بندر": تتويجنا حافز لبذل الجهد والتفوق.. ودافع للتميز في المستقبل

وفي تصريحات إلى "سبق" عبَّر الفائزون بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع عن سعادتهم بالتكريم من أمير الرياض، وأكدوا أن هذا التتويج يمثل حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والتفوق، ودافعًا لهم للتميز في المستقبل.