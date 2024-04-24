الفائزون بجائزة "فيصل بن بندر": تتويجنا حافز لبذل الجهد والتفوق.. ودافع للتميز في المستقبل
رعى مساء أمس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، حفل تكريم الفائزين بجائزته للتميز والإبداع في دورتها الثانية، البالغ عددهم (61) فائزًا وفائزة في منطقة الرياض، وذلك بجامعة الأمير سلطان.
وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأمين العام لجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع، الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، أن رعاية الأمير واهتمامه زادا من ألق الجائزة وقيمتها لدى المشاركين.
وقال الدكتور الزارع: إن مستقبل أي أمة مرهون بمستقبل أجيالها، وبحمد الله فإننا اليوم نعيش مرحلة نرى فيها على أرض الواقع بلادنا تنافس العالم بأبنائها، وتعتلي منصات التتويج برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة الداعمة والمحفزة.
وأشار إلى أن الجائزة جاءت تجسيدًا للتوجهات الاستراتيجية في السعودية، المتسقة مع الرؤية الطموحة التي أقرها ودعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورسم ملامحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.
عقب ذلك شاهد الأمير عرضًا مرئيًّا، عبّر من خلاله الفائزون والفائزات عن مشاعرهم بعد فوزهم بالجائزة، ثم قدم مجموعة من طلاب وطالبات تعليم الرياض (أوبريت) عن الجائزة.
ودشن أمير منطقة الرياض الدورة الثالثة من الجائزة، وكرم الفائزين بجائزته، كما تفضل بتكريم الجهات الداعمة وأعضاء لجنة التحكيم، والتُقطت بعدها الصور التذكارية.
وفي تصريحات إلى "سبق" عبَّر الفائزون بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع عن سعادتهم بالتكريم من أمير الرياض، وأكدوا أن هذا التتويج يمثل حافزًا لهم لبذل المزيد من الجهد والتفوق، ودافعًا لهم للتميز في المستقبل.
وقال الدكتور عمر بن عبدالعزيز الشايع، الفائز من فئة الأستاذ الجامعي، إن الجائزة تهدف إلى تحفيز العمل الوظيفي، والسعي إلى تطوير التعليم في بلادنا، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وأضافت الطالبة ندى المحيسني، إحدى الفائزات بجائزة فئة التميز الطلابي، بأن الفوز كان له تأثير إيجابي بالاستمرار في طريق التميز والإبداع.
وأوضحت الطالبة نوف يحيى العسيري من جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، الفائزة بجائزة الطالب الجامعي المتميز، أن الجائزة حافز للإبداع والتقدم وتحقيق الإنجازات.
وأهدت الطالبة ليان الرسيني، إحدى الفائزات بفئة الطالب المتميز، الجائزة لوالديها، وعبرت عن فخرها كونها ابنة هذا الوطن المعطاء.
ولتحقيق التفوق والتميز نصحت "الرسيني" بأن يضع الطالب هدفًا في حياته، ويحرص على تحقيقه والإصرار عليه مهما كانت الظروف والصعوبات.
ووصف الطالب سالم السوادي من تعليم الرياض، الفائز بجائزة الطالب الموهوب، الجائزة بالقيمة العالية التي تمنح الإنسان الحافز والدافع للعمل وتحقيق الإنجازات.