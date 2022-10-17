مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك جسر الملك فهد

وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، منوّهة بأنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوزت المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.