مزاد علني لبيع سيارات وبضائع منوعة بجمرك جسر الملك فهد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوعة" في جمرك جسر الملك فهد، في ساحات جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر الحالي.
واشترطت الهيئة لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم الهيئة، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، كما أنه يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.
وأضافت في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، منوّهة بأنه سيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوزت المدة المسموح بها ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.
وأكّدت الهيئة أنه من المشترط دفع عمولة السعي وقدرها 2.5%، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، لافتة إلى أن المشاركة في مزاد "سيارات التشليح" تقتصر فقط على حاملي رخصة العمل في مجال "تشليح السيارات".