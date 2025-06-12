استثمار في الإنسان.. وريادة تُبنى على الثقة: مجموعة إفكو العالمية تجدد اعتمادها كواحدة من أفضل بيئات العمل في المملكة العربية السعودية وفقاً لمؤسسة غريت بليس تو وورك®

وقال محمد عيتاني ، الرئيس التنفيذي لقطاع الزيوت والدهون- دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي - في مجموعة إفكو العالمية بصفتنا مجموعة متعددة الجنسيات، نؤكد التزامنا الراسخ بتمكين الأفراد وتعزيز رفاههم، ودعم المجتمعات التي تشكل جوهر مسيرتنا، ضمن فرق العمل وعلى امتداد سلسلة القيمة. ويُجسد حصولنا مجدداً على اعتماد "أفضل بيئة عمل" الثقة العميقة التي يمنحنا إياها موظفونا، وهي ثقة نعتز بها ونبني عليها. في مجموعة إفكو العالمية، تشكل قيمنا المؤسسية الأساس الذي ننطلق منه؛ حيث نعمل بشغف نحو التميّز، ونلتزم بأعلى معايير النزاهة، ونعزز ثقافة ريادة الأعمال، ونجعل من احتياجات عملائنا ومستهلكينا محور قراراتنا، ونضع الاستثمار في كوادرنا البشرية في مقدمة أولوياتنا.