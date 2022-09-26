إغلاق 2450 قناة إرهابية بـ"تليجرام" وحذف 5 ملايين محتوى.. إنجاز لـ"اعتدال"

يواصل المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، بالتعاون المشترك مع منصة (تليجرام)، جهودهما حيال الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، الذي نتج عنه خلال 59 يومًا (17 يوليو- 13 سبتمبر) لعام 2022م، إزالة 5.269.078 محتوى متطرفًا على منصة (تليجرام)، تعود لثلاثة تنظيمات إرهابية (القاعدة- داعش- هيئة تحرير الشام)؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المحتويات المتطرفة التي تمت إزالتها إلى 7.146.016 محتوى متطرف خلال الأشهر الثمانية الماضية منذ بداية التعاون المشترك في (فبراير) 2022م.