الاتحاد الدولي للمحاسبين يدعم المبادرة السعودية في إطلاق مركز المعرفة المحاسبي الدولي بالرياض

أعلن الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) عن دعمه لمبادرة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بإطلاق مركز المعرفة المحاسبي الدولي ليكون مقره في العاصمة الرياض، كمصدر إشعاع للمعرفة وتعزيز الشفافية والحوكمة على المستويين الإقليمي والدولي.
ويهدف المركز إلى دعم الاقتصاد المعرفي، من خلال توفير منصة متخصصة لتبادل الخبرات، ونشر الدراسات والأبحاث، وتطوير الكفاءات المهنية، بما يحول المعرفة المحاسبية إلى رافد اقتصادي يعزز من تنافسية المملكة، ويسهم في بناء بيئة مهنية قائمة على الابتكار والشفافية والاستدامة.
وجاء هذا الإعلان متزامنا مع أعمال اليوم الثاني من منتدى الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC Connect) الذي تستضيفه الهيئة في الرياض، حيث شهد المنتدى جلستين رئيسيتين جمعتا أكثر من 160 خبيرا من الهيئات المهنية والتنظيمية والأكاديمية والجهات الحكومية، ناقشت مستقبل المهنة وأولويات تبني المعايير الدولية.
واستهلت أعمال اليوم بورشة عمل بمشاركة أكثر من 80 مختصا من منظمات مهنية وهيئات تنظيمية وأكاديمية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ركزت على الدور المتنامي للهيئات المهنية في تطوير المهنة.
وقد افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية للرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس، تلتها جلسات حوارية استعرضت أهمية المنظمات المهنية كشريك موثوق في دعم الأولويات الوطنية، إلى جانب استعراض "إطار عرض القيمة" الخاص بالاتحاد الدولي للمحاسبين كأداة عملية تساعد الهيئات على إبراز أثرها المجتمعي والمهني.
كما عُقد اجتماع الطاولة المستديرة للمجلس الدولي لمعايير المحاسبة في القطاع العام (IPSASB) بمشاركة نحو 80 خبيرا يمثلون الجهات التنظيمية والمهنية والجهات الحكومية، حيث ناقش المشاركون استشارات برنامج عمل المجلس، والأولويات الإقليمية المقترحة، إضافة إلى مستجدات المشروعات المرتبطة بالإفصاحات المناخية والموارد الطبيعية وعرض القوائم المالية.
واختُتمت جلسات اليوم بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الاتحاد الدولي للمحاسبين ومجالس وضع المعايير العالمية، بما يطور الهيئات والمحاسبين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.