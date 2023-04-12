"خالد للعيون" يطلق حملته السنوية تحت شعار #نبغاها_صفر

دشن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، أمس الثلاثاء، حملة توعوية تحت شعار "#نبغاها_صفر"، والتي تهدف لرفع الوعي لدى المجتمع بخطورة الألعاب النارية والوقاية من إصابات العين الناتجة عن اللعب بالألعاب النارية؛ وبالتالي تقليل معدل الاعتلال البصري والعمى في المملكة.
وتتضمن الحملةُ التوعيةَ بالأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية وكيفية الحد من هذه المخاطر، وتشمل الحملة نصائح حول كيفية الحفاظ على العيون والوقاية من الأضرار الناجمة عن استخدامها والمخاطر التي قد تسببها كالحروق والتلف الدائم للعيون وفقدان البصر.
يشار إلى أن انطلاق هذه الحملة يأتي قبيل مناسبات الأعياد، والتي ترتبط عادةً باقتناء الألعاب النارية.