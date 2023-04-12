"خالد للعيون" يطلق حملته السنوية تحت شعار #نبغاها_صفر

وتتضمن الحملةُ التوعيةَ بالأضرار الصحية المرتبطة باستخدام الألعاب النارية وكيفية الحد من هذه المخاطر، وتشمل الحملة نصائح حول كيفية الحفاظ على العيون والوقاية من الأضرار الناجمة عن استخدامها والمخاطر التي قد تسببها كالحروق والتلف الدائم للعيون وفقدان البصر.