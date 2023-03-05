"ذيب لتأجير السيارات" تحصل على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2023

وتعليقًا على ذلك، قال الأستاذ مشعل الغامدي: "حصول (ذيب لتأجير السيارات) على جائزة أفضل بيئة عمل لعام 2022/ 2023 في المملكة والمركز الرابع عشر، ضمن كبرى الشركات، يُعتبر بمثابة تتويج لجهود الشركة في مجال عملها، وتميزها وريادتها في قطاع الشركات على مستوى المملكة، وتفوقها في مجال بيئة الأعمال، وأن الشركة عازمة على الحفاظ على هذه المكانة المرموقة، والتي أهّلتها للحصول على هذه الشهادة التي تزيد من الأمان والاستقرار الوظيفي وينعكس على رضا العملاء".