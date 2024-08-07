أمير جازان يتابع ميدانيًا المواقع المتضررة من السيول بمحافظات المنطقة

وقف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ميدانيًا على المواقع المتضررة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة، موجهًا الجهات بتكثيف الجهود، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة شهدتها جازان منذ مغرب أمس إلى فجر اليوم، تسببت في استنفار كل الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة.