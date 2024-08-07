أمير جازان يتابع ميدانيًا المواقع المتضررة من السيول بمحافظات المنطقة

وقف أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ميدانيًا على المواقع المتضررة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المنطقة، موجهًا الجهات بتكثيف الجهود، وذلك بعد هطول أمطار غزيرة شهدتها جازان منذ مغرب أمس إلى فجر اليوم، تسببت في استنفار كل الجهات الخدمية والأمنية بالمنطقة.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذيراتها للجميع بتوخي الحيطة والحذر، وذلك بناءً على تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤية وهطول أمطار ما بين المتوسطة إلى الغزيرة.
وشدد "المدني" على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الاودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
من ناحيتها، كثفت أمانة منطقة جازان وبلدياتها التابعة لها جهودها للتعامل مع آثار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المنطقة، وذلك بإشراف ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس يحيى الغزواني.
وأوضحت الأمانة أن فرق الطوارئ تعمل وفق الخطة المرسومة بكفاءة عالية واستجابة سريعة على مدار الساعة، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لرصد تجمعات المياه والتعامل معها خلال فترة الأمطار، مؤكدةً جاهزية المضخات لسحب وشفط المياه ضمن مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
وأشارت إلى أن خطة الطوارئ جرى تطبيقها بمشاركة عدد كبير من الأفراد والمسؤولين والمقاولين والمعدات، داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940.