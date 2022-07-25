لا تغفل دور عائلتك.. أخطاء تعوّق نجاحك في "استثمار ما بعد التقاعد"

كما أكّدت "الحصالة": أن من الأخطاء أيضًا، الاستثمار في مجالات لا يفهمها المتقاعد، حيث يستثمر البعض في مجالات لا يعرفها بحجة أنها لا تتطلّب رأس مال كبيراً، ويمكن تجنّب ذلك بالاستعانة بخبير مالي ليُحدّد المخاطر بناءً على أهدافك المالية، ويُقدّم لك التوصيات اللازمة بشأن الفرص التي تلائمك تمامًا.