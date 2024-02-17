ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يرفعون الشكر لحكومة السعودية وشعبها

رفع عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، شكرهم وتقديرهم لقيادة السعودية -أيدها الله- ولشعب السعودية على ما وجدوه من حفاوة وتقدير وحسن استقبال منذ وصولهم إلى السعودية.
ومن الوفد الكيني قال الدكتور رشيد علي عمر: "جئنا بضيافة خادم الحرمين الشريفين، وهذه الضيافة لها مكانة في قلوبنا، وندعو له في السر والعلن".. مؤكدًا أن للمملكة مكانة عظيمة، تتمثل في خدمتها للمسلمين في مختلف المواسم.
من جهته، رفع أستاذ كلية الآداب في الجامعة العراقية، الدكتور أكرم خليفة، شكره لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على دعوته المباركة للمجمع الفقهي بالعراق، معبرًا عن شعوره وفرحته عندما سمع بهذه الدعوة الكريمة، وطيب الحفاوة والاستقبال اللذين صاحباه منذ وصوله للمطار، سائلاً المولى -عز وجل- أن يديم نعمة الأمن والأمان على السعودية وشعبها.
من جانبه، عبَّر الباحث في الفكر الإسلامي والدراسات المقارنة، الدكتور خالد الطرودي، من الجمهورية التونسية، عن شكره الجزيل لقيادة السعودية على ما يقدمونه من خدمة وعطاء وإحسان للمسلمين في كل مكان، موضحًا أن مثل هذا البرنامج يعتبر من الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.
ورفع رئيس الجمعية الخيرية للعطاء في لبنان، الدكتور أحمد المزوق، الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- على الاستضافة، مبينًا أنها من أجمل الرحلات والإقامات لما تحتويه من كرم وطيب وحفاوة غير مسبوقة، موضحًا أن البرنامج متكامل من الجوانب كافة.
كما تقدم مدير المجمع الفقهي بمحافظة ديالا بالعراق الشيخ إبراهيم عز الدين القيلاني بالشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ضيافته وكرمه المعهود، ولوزارة الشؤون الإسلامية على المتابعة، وكل اللجان العاملة فيها، ولشعب السعودية المضياف.