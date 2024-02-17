ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يرفعون الشكر لحكومة السعودية وشعبها

من جانبه، عبَّر الباحث في الفكر الإسلامي والدراسات المقارنة، الدكتور خالد الطرودي، من الجمهورية التونسية، عن شكره الجزيل لقيادة السعودية على ما يقدمونه من خدمة وعطاء وإحسان للمسلمين في كل مكان، موضحًا أن مثل هذا البرنامج يعتبر من الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.