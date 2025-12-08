ديجتكت وبيرفكت ستورم تعلنان شراكة استراتيجية حصرية لتعزيز تحول العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية

أهمية الشراكة

تمثل هذه الشراكة جسرًا قويًا يربط بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية، مما يمكّن العلامات التجارية في المملكة والمنطقة من الحصول على حلول تجمع بين فهم عميق للسوق السعودي وسلوك المستهلك، وبين أعلى مستويات التفكير الاستراتيجي والتحول الثقافي. وتطمح الشراكة إلى رفع معايير الصناعة الإبداعية في المملكة من خلال تقديم حملات مبتكرة ومؤثرة ومرتبطة ثقافيًا.