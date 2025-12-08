ديجتكت وبيرفكت ستورم تعلنان شراكة استراتيجية حصرية لتعزيز تحول العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية

أعلنت "ديجتكت"، وكالة التسويق المتكاملة الرائدة في المملكة العربية السعودية، و"بي بي دي بيرفكت ستورم" (BBD Perfect Storm)، الوكالة اللندنية المتخصصة في تحول العلامات التجارية والثقافة المؤسسية، عن توقيع شراكة استراتيجية حصرية تهدف إلى تقديم خدمات عالمية المستوى في بناء العلامات التجارية والتواصل الإبداعي داخل المملكة وخارجها.
تأتي هذه الشراكة لتجمع بين الخبرة المحلية العميقة لـ "ديجتكت"، والتي تتميز بفهمها الدقيق للسوق السعودي وقدراتها الإنتاجية المتقدمة، وبين المنهجية العالمية لـ "بييرفك ستورم" في صياغة الغاية والهوية الثقافية للعلامات التجارية وبناء برامج الولاء، مدعومةً بتفكير إبداعي قائم على استراتيجيات عميقة.
وستتيح هذه الشراكة للعملاء منظومة متكاملة تبدأ من تطوير الغاية والتموضع الاستراتيجي، مرورًا بالحملات الإبداعية والتسويق الرقمي وإنتاج المحتوى، وصولًا إلى الاستشارات الثقافية وتفعيل البرامج.
أهمية الشراكة
تمثل هذه الشراكة جسرًا قويًا يربط بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية، مما يمكّن العلامات التجارية في المملكة والمنطقة من الحصول على حلول تجمع بين فهم عميق للسوق السعودي وسلوك المستهلك، وبين أعلى مستويات التفكير الاستراتيجي والتحول الثقافي. وتطمح الشراكة إلى رفع معايير الصناعة الإبداعية في المملكة من خلال تقديم حملات مبتكرة ومؤثرة ومرتبطة ثقافيًا.
تصريحات الشركاء
يوسف شربتلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لديجتكت
"بتحالفنا مع بيرفكت ستورم، نفتح أفقًا جديدًا من التأثير الإبداعي والثقافي للعلامات التجارية في المملكة. هذا التعاون يجمع بين التفكير العالمي العميق والفهم المحلي الدقيق والتنفيذ المتقن، لننتج أعمالًا لا تكتفي بالوصول إلى الجمهور، بل تشكل الثقافة أيضًا."
جيسون فو، الرئيس التنفيذي لـ بيرفكت ستورم
"هذه الشراكة تخلق فرصًا تحولية لكلا الطرفين ولعملائنا. لقد أَعجَبنا مستوى أعمال ديجتكت ومسار نموّها وإدارتها الاستثنائية. الشرق الأوسط سوق أساسي لنا، ومع هذا التعاون أصبحنا قادرين على تقديم تفكير استراتيجي وإبداعي عالمي، مع تفعيله بالكامل داخل المنطقة."
عن ديجتكت
تتخذ ديجتكت من جدة مقرًا رئيسيًا لها، مع انتشار في الرياض ودبي والقاهرة، وتقدم خدمات تسويقية وإبداعية متكاملة تشمل صناعة الهوية والسرد القصصي، التسويق الرقمي، إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، الإنتاج الإبداعي، الحملات، الفعاليات.
وتستند الوكالة إلى بنية تقنية وإنتاجية متقدمة تدعم قدرتها على تقديم تجارب غامرة ترتبط بالثقافة المحلية وتنافس عالميًا.
عن بيرفكت ستورم
تأسست بيرفكت ستورم في لندن عام 2013، وتُعد من أبرز الوكالات المتخصصة في تحول العلامات التجارية والثقافة المؤسسية. تعتمد منهجيتها الشاملة على مزيج من التفكير الاستراتيجي الدقيق والإبداع الجريء لمساعدة العلامات على صياغة غايتها، تطوير ثقافتها الداخلية، وإطلاق اتصالات فعّالة تصل إلى الجمهور حول العالم.
