"الوطنية للإسكان NHC" تتيح تسجيل رغبات الشراء لجميع المواطنين في ضاحية سدايم بجدة

أعلنت "الوطنية للإسكان NHC" عن أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بجدة ضاحية "سدايم"، لتصبح شريانًا حيويًّا نابضًا بالحياة يحاكي التطلعات، وتكون امتدادًا للجهود المبذولة في تنمية المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية ذات جودة عالية، وبمواقع استراتيجية بالقرب من أهم مشاريع رؤية السعودية 2030 وجهة البحر الأحمر، التي ستستحدث معايير جديدة في السياحة المتجددة والتنمية المستدامة، وستخلق فرصًا اقتصادية وثقافية واجتماعية جديدة.