"الوطنية للإسكان NHC" تتيح تسجيل رغبات الشراء لجميع المواطنين في ضاحية سدايم بجدة

أعلنت "الوطنية للإسكان NHC" عن أحدث الضواحي السكنية في شمال أبحر بجدة ضاحية "سدايم"، لتصبح شريانًا حيويًّا نابضًا بالحياة يحاكي التطلعات، وتكون امتدادًا للجهود المبذولة في تنمية المعروض العقاري، وتوفير خيارات سكنية ذات جودة عالية، وبمواقع استراتيجية بالقرب من أهم مشاريع رؤية السعودية 2030 وجهة البحر الأحمر، التي ستستحدث معايير جديدة في السياحة المتجددة والتنمية المستدامة، وستخلق فرصًا اقتصادية وثقافية واجتماعية جديدة.
وتأتي ضاحية سدايم على مساحة 3.8 ملايين متر مربع وتستهدف بناء أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تتسع لأكثر من 45 ألف نسمة، بتصاميم معمارية مستوحاة من أصل الهوية الحجازية، والتي تجمع بين جمال الطبيعة والمرافق الحديثة والمنتزهات الخضراء، وستشكل نقلة مبتكرة للعيش في شمال أبحر.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان الأستاذ محمد بن صالح البطي، أن ضاحية سدايم تأتي ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري في مدينة جدة؛ حيث ستقدم الضاحية مفهومًا مبتكرًا للعيش المتكامل بالقرب من شاطئ البحر الأحمر، وستوفر الشركة من خلالها حلولًا سكنية مميزة وفق أعلى معايير جودة الحياة، لترتقي بمستوى الخدمات المقدمة، وتمنح سكانها الراحة والرفاهية والعيش الرغيد.
كما تهدف "الوطنية للإسكان" إلى تهيئة البيئة المناسبة من خلال تحقيق جودة الحياة لجميع سكان الضواحي والمجتمعات التي تنفذها، وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، مراعية وجود مساحات رحبة من المسطحات الخضراء والتشجير؛ لتخلق بيئة حيوية للأسر السعودية وللمجتمع ككل، وتساهم في جعل قطاع الإسكان أكثر ازدهارًا.
وبيّنت "الوطنية للإسكان" للراغبين في تسجيل اهتمامهم، زيارة الرابط https://nhc.sa/ar/sadaiem
حيث سيتم تدشين الضاحية خلال الربع الثالث من العام الحالي، والإعلان عن طرح المرحلة الأولى من الوحدات السكنية.