تعديل جديد على نظام المرور: إبعاد غير السعودي عند ارتكابه مخالفات تعرض السلامة للخطر

من جهتها نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل التعديل، حيث نص على إضافة فقرة جديدة تعطي وزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أي من المخالفات التي تهدد السلامة العامة، وذلك وفقاً لضوابط تنسقها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة العدل والنيابة العامة، مع تحديد اللائحة التنفيذية للحالات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة.