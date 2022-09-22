شاهد مسيرة "هي لنا دار" للجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في الخرج

انطلقت عصر أمس الخميس في محافظة الخرج فعالية "المسيرة" تحت شعار "هي لنا دار"، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ 92، التي تنظمها لجنة التنمية السياحية وبمشاركة عدد كبير من الجهات الحكومية والأهلية والفرق التطوعية التي زينت مركباتها بالأعلام والعبارات الوطنية وبصور للملك سلمان وصور لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
شارك في المسيرة التي استمرت لأكثر من ساعة ابتداءً من جوار بلدية الخرج وامتداد على طريق الملك عبدالله ذهابًا وإيابًا كلٌّ من "كل قطاعات الأمن العام، وبلدية الخرج، وشعبة مرور الخرج، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومستشفى الملك خالد، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان، ووزارة الزراعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.
كما شاركت قروب السيارات الكلاسيكية، وعدد كبير من شباب المحافظة بمركباتهم المتنوعة التي زينت بالأعلام والصور والعبارات الوطنية.
وشهدت "المسيرة" وجودًا وتفاعلاً كبيرًا من المواطنين الذين حضروا حاملين الأعلام ولافتات مزينة بأجمل العبارات الوطنية على جنبات الطريق للمشاركة والاحتفال باليوم الوطني الـ 92.
يُذكر أن محافظة الخرج استعدت للاحتفال باليوم الوطني الـ 92 بباكورة من الفعاليات الترفيهية والتراثية المنوعة، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، وذلك تحت تنظيم لجنة التنمية السياحية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة.
ومن ضمن هذه البرامج والفعاليات: "المسيرة على طريق الملك عبدالله، وفعالية هي لنا دار في مركز احتفالات بلدية الخرج، وفعالية مهد أجدادنا في حديقة الملك عبدالعزيز، وفعالية عمار يا بلادي في حديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر، وفعالية عمار يا دارنا بمجمع الحديثي مول، وفعالية داري هنا في مجمع بوليفارد الخرج، وعروض الألعاب النارية غرب برج مياه الخرج.