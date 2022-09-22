شاهد مسيرة "هي لنا دار" للجهات الحكومية والأهلية والتطوعية في الخرج

شارك في المسيرة التي استمرت لأكثر من ساعة ابتداءً من جوار بلدية الخرج وامتداد على طريق الملك عبدالله ذهابًا وإيابًا كلٌّ من "كل قطاعات الأمن العام، وبلدية الخرج، وشعبة مرور الخرج، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، ومستشفى الملك خالد، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان، ووزارة الزراعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.