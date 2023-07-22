استحداث 15 تخصصًا نوعيًّا ضمن برامج قبول جامعة الملك خالد للبكالوريوس والدبلوم

وتفصيلاً، أوضح الدكتور "بن دعجم" استحداث الجامعة ثمانية تخصصات في درجة البكالوريوس، تتمثل في الأمن السيبراني، طلاب وطالبات بكلية علوم الحاسب الآلي، وهندسة السلامة المهنية، طلاب وطالبات بكلية الهندسة، والهندسة الكهربائية طالبات بكلية الهندسة، والطفولة المبكرة طالبات بكلية التربية، والترجمة، طلاب وطالبات بكلية اللغات والترجمة، إضافة إلى علوم التمريض، طلاب بكلية العلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير، وتقنية التخدير طلاب بكليتي العلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط، والعلوم الطبية التطبيقية بمحايل عسير.