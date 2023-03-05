بـ 4 ملايين ريال.. "إنسان" تُطلق مشروع السلة الرمضانية لأسر الأيتام

يذكر أن مشروع السلة الرمضانية يأتي ضمن البرامج الموسمية التي تقدمها الجمعية للمستفيدين مطلع شهر رمضان من كل عام؛ حيث يتم إيداع المبلغ المخصص للسلة عبر حسابات الأسر البنكية حفاظًا على كرامة المستفيدين، ولاختيار ما يناسبهم من المواد التموينية خلال الشهر الفضيل.