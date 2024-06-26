أمانة العاصمة المقدّسة تُلزم المقاولين ومُلاك المباني بالتعاقد مع ناقل للنفايات

وبيّنت "الأمانة"، أن عدم التعاقد مع ناقل نفايات معتمد قد يعرّض مالك المبنى لغرامة تصل إلى (2000) ريال مع إلزامه بتصحيح المخالفة، والتعاقد مع ناقل معتمد ومؤهل من قِبل الأمانة، داعية مُلاك المشاريع والعقارات والمكاتب الهندسية والمقاولين والناقلين، إلى الاطلاع على دليل "اشتراطات التخلص من نفايات البناء والهدم والترميم" المتضمن عدداً من المتطلبات والأحكام المتنوّعة، وذلك من خلال زيارة موقع الأمانة.