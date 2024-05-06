"العقيل": خلال مايو تظهر الأجواء الصيفية تدريجيًّا بارتفاع درجات الحرارة على هذه المناطق

وفي التفاصيل، أوضح "العقيل" في مداخلة مع قناة العربية أنه خلال شهر مايو تبدأ الأجواء تدريجيًّا لتأخذ الطابع الصيفي بشكل واضح من خلال ارتفاع درجات الحرارة على القطاع الشرقي ومنطقة مكة المكرمة والسواحل، وتتركز الأمطار كعادة الأمطار الصيفية على المرتفعات وقمم الجبال وبعض السهول الساحلية والمنحدرات الشرقية منها على طول السلسلة الجبلية من جازان الشرقية حتى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.