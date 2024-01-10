الرميان: نعمل على أكبر برنامج استكشاف عالمي في التعدين.. و"الصندوق" استثمر في المعادن 30 مليار دولار

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن المملكة تُجري أكبر برنامج استكشاف عالمي في التعدين، وصندوق الاستثمارات، استثمر في المعادن الأساسية بـ30 مليار دولار.
وقال خلال مشاركته في مؤتمر التعدين اليوم: وصلنا 1.3 تريليون من الموارد المعدنية، وسنصل إلى 1.5 تريليون.. ولدينا مكامن وموارد إضافية منها.
وأوضح الرميان أن "المركبات الكهربائية تتطلب معادن أكثر من السيارات التقليدية، والطلب سيزداد على المعادن للحصول على صفر انبعاثات كربونية".
وأعلن أنه يجري العمل على إطلاق أول درجة بكالوريوس في علوم التعدين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
وتابع: بدأنا نستفيد من الذكاء الاصطناعي في مجال التعدين.
يُذكر أنه برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- انطلقت اليوم أعمال مؤتمر التعدين الدولي بنسخته الثالثة.
وتشهد أعمال المؤتمر، مناقشة عدد من الموضوعات؛ أبرزها إحراز التقدم في أجندة القطاع المستقبلية، والتعامل مع مستجدات القضايا التي تم التركيز عليها في مناقشات النسخة الثانية من المؤتمر؛ لا سيما القضايا المتعلقة بقطاع التعدين في المنطقة الممتدة من إفريقيا إلى غرب ووسط آسيا.